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Риши Сунак: Израиль имеет полное право защищать себя от террористов

Риши Сунак: Израиль имеет полное право защищать себя от террористов Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил атаки ХАМАС по территории Израиля. 
Другие страны
7 октября 2023 г. 15:44
Риши Сунак: Израиль имеет полное право защищать себя от террористов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил атаки ХАМАС по территории Израиля.

Как передает Report, об этом Сунак написал на своей странице в социальной сети "Х".

Глава британского правительства отметил, что Израиль имеет полное право защищать себя от нападений террористов.

“Я шокирован сегодняшними утренними нападениями террористов ХАМАС на израильских граждан. Израиль имеет абсолютное право защищать себя. Мы находимся в контакте с израильскими властями, и британским гражданам, находящимся в Израиле, следует следовать рекомендациям по поездкам.” – написал он.

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Версия на английском языке Sunak: Israel has absolute right to defend itself

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