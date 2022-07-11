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Ринат Ахметов выходит из медиабизнеса в Украине и передает лицензии СМИ государству

Ринат Ахметов выходит из медиабизнеса в Украине и передает лицензии СМИ государству Самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания System Capital Management (SCM) выходит из медийного бизнеса на Украине и в течение недели передаст государству "Медиа группу Украина".
Другие страны
11 июля 2022 г. 22:35
Ринат Ахметов выходит из медиабизнеса в Украине и передает лицензии СМИ государству

Самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания System Capital Management (SCM) выходит из медийного бизнеса на Украине и в течение недели передаст государству "Медиа группу Украина".

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании слова бизнесмена.

"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе "Медиа группа Украина" откажется в пользу государства всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа", - приводятся в пресс-релизе компании слова бизнесмена.

Как уточняется в пресс-релизе, такое решение было принято из-за вступления в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". Согласно заявлению, нынешняя ситуация на Украине не позволила компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях в определенный законом шестимесячный срок.

Отметим, что в медиахолдинг "Медиа группа Украина" на данный момент входит национальный эфирный телеканал "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", сайт "Segodnya.ua", кроссплатформенный проект "Vogue UA", а также международные каналы Ukraine 1, Ukraine 2, несколько тематических и региональных телеканалов, оператор спутникового вещания Xtra TV.

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