Папа Римский отказался от встречи с Далай-ламой

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Папа Франциск принял решение не встречаться с Далай-ламой на 14-м Всемирном саммите лауреатов Нобелевской премии мира, которая состоится в Риме в ближайшие выходные.

Как сообщает Report со ссылкой на newsru.com, по мнению наблюдателей, это связано с намерением Ватикана улучшить отношения с Пекином, и, таким образом, избежать трудностей, которые могут грозить католическому сообществу в КНР.

Напомним, что в Китае проживают приблизительно 12 миллионов практикующих католиков.

"На сей раз я не встречусь с Папой Франциском. Ватиканская администрация считает, что это невозможно, поскольку может вызвать осложнения", - сказал накануне Далай-лама журналистам в римском аэропорту.

Ватикан также подтвердил, что Папа Франциск не встретится ни с Далай-ламой, ни с другими лауреатами Нобелевской премии. Его участие ограничится видеообращением участникам встречи.

Напомним, что Далай-лама в 1989 году был удостоен Нобелевской премии мира.

Тибет был включен в состав Китая в XIII веке. Вскоре после образования КНР в 1949 году Пекин и Лхаса подписали Соглашение о мирном освобождении Тибета, в соответствии с которым регион вошел в состав Китая на правах автономного района. Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо бежал из Тибета в 1959 году после провала вооруженного выступления против властей КНР. Вместе со своими сторонниками он живет в индийском городе Дхармсала, где действует "тибетское правительство в изгнании". В марте 2011 года далай-лама объявил о снятии с себя полномочий его лидера, однако это не охладило полемику между ним и Пекином, где его продолжают считать сепаратистом.