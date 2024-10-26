Rheinmetall запустил первый оборонный завод в Украине

В Украине запущен в эксплуатацию первый из четырех заводов концерна Rheinmetal.

В Украине запущен в эксплуатацию первый из четырех заводов концерна Rheinmetal.

Как передает Report, об этом глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер сообщил в интервью ТСН.

"Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия – это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию", - заявил он.

По словам Паппергера, предприятие готовится выпустить боевую пехотную машину Lynx в конце года.

Напомним, что в марте Rheinmetall объявил о планах строительства четырех заводов в Украине.