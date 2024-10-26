О нас

Rheinmetall запустил первый оборонный завод в Украине

Rheinmetall запустил первый оборонный завод в Украине В Украине запущен в эксплуатацию первый из четырех заводов концерна Rheinmetal.
Другие страны
26 октября 2024 г. 18:34
Rheinmetall запустил первый оборонный завод в Украине

В Украине запущен в эксплуатацию первый из четырех заводов концерна Rheinmetal.

Как передает Report, об этом глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер сообщил в интервью ТСН.

"Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия – это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию", - заявил он.

По словам Паппергера, предприятие готовится выпустить боевую пехотную машину Lynx в конце года.

Напомним, что в марте Rheinmetall объявил о планах строительства четырех заводов в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
24 октября 2024 г. 14:29
Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi