Rheinmetall заключил контракт с правительством Испании на поставку Eimos

Германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт с правительством Испании на поставку минометных систем Eimos калибром 81 мм. Стоимость контракта составляет порядка 150 млн евро.

Германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт с правительством Испании на поставку минометных систем Eimos калибром 81 мм. Стоимость контракта составляет порядка 150 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении концерна.

"Правительство Испании заключило контракт с Rheinmetall на поставку 84 минометных систем Eimos 81-миллиметрового калибра. Рамочное соглашение стоимостью около 150 млн евро было подписано с дочерней компанией Rheinmetall Expal Munitions", - сказано в сообщении.

При этом указывается, что оно также включает в себя техническое обслуживание и обучение персонала.

"Системы должны быть поставлены испанским вооруженным силам в период с конца 2024 года по конец 2027 года. Заказ будет размещен в начале четвертого квартала 2024 года", - уточнили в концерне.

В начале августа Rheinmetall сообщил, что объем продаж у него вырос в первом полугодии на треть (33%) по сравнению с аналогичным показателем 2023 года до 3,8 млрд евро. Операционная прибыль увеличилась почти вдвое и достигла 404 млн евро. Объем поступивших заказов и заключенных рамочных соглашений вырос более чем вдвое - до 15,4 млрд евро.