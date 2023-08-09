Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard для отправки Украине

Германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. В настоящее время техника должна быть переоборудована на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и в дальнейшем отправлена в Украину.

Германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems.

Как передает Report , об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

В настоящее время техника должна быть переоборудована на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и в дальнейшем отправлена в Украину.

В конечном счете, как отмечает издание, из 50 танков около 30 единиц техники могут быть доставлены в Украину. Первоначально Rheinmetall планировал приобрести танки Leopard 1 у швейцарской оборонной компании Ruag, чтобы сделать их доступными для Киева. Поскольку Швейцария не выдала разрешение на экспорт из-за своего закона о нейтралитете, компания Rheinmetall искала альтернативные источники поставок.

Киев получит 50 списанных бельгийской армией танков Leopard 1, которые были выкуплены "по бросовым ценам" неназванной "третьей страной". Танки, как указывала радиостанция, находились на складе компании OIP Land Systems в Турне, где они прошли первичное восстановление и были проданы неназванной стране. Бельгийское правительство, по ее данным, "не имеет никакого отношения к этой сделке".

Компания отмечает, что танки были выкуплены по "€15 тыс. за штуку", фактически по цене металлолома. Теперь, по данным радиостанции, они будут поставлены в Украину через Италию и Германию, где им "попутно установят новое вооружение".