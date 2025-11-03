Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Rheinmetall построит оружейный завод в Румынии

    • 03 ноября, 2025
    • 21:52
    Rheinmetall построит оружейный завод в Румынии

    Немецкий производственный гигант Rheinmetall, один из крупнейших производителей вооружений в Германии и Европе, подписал соглашение о строительстве порохового завода в Румынии. Проект реализуется на фоне активного перевооружения Европы, вызванного растущей угрозой со стороны России.

    Как передает европейское бюро Report со ссылкой на компанию, инвестиции в создание предприятия превысят 500 миллионов евро.

    Согласно соглашению, подписанному с румынской компанией Pirochim Victoria, оборонная группа ФРГ создаст совместное предприятие, в котором 51% акций будет принадлежать Rheinmetall.

    Завод будет специализироваться на производстве пороха и артиллерийских зарядов, обеспечив работой около 700 человек. Запуск производства намечен на 2028 год.

    Румыния, расположенная на восточном фланге НАТО, входит в число стран, активно укрепляющих обороноспособность после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

    На прошлой неделе Rheinmetall также заключила соглашение с Болгарией о создании совместного оборонного предприятия.

