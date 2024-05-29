Rheinmetall поставит неназванной европейской стране боеприпасы на сотни миллионов евро

Европейская страна заказала у оружейного концерна Rheinmetall боеприпасы AHEAD калибра 35 мм для системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex на сотни миллионов евро.

Европейская страна заказала у оружейного концерна Rheinmetall боеприпасы AHEAD калибра 35 мм для системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex на сотни миллионов евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Название страны не приводится. В сообщении отмечается, что система Skynex используется в защите вооруженных сил страны-заказчика от угроз с воздуха.

13 мая посол Германии в Украине Мартин Егер сообщил, что ФРГ передаст Киеву систему ПВО IRIS-T и уже третью установку Patriot. Кроме того, по его словам, ФРГ поставляла Украине и систему ПВО Skynex.