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Rheinmetall поставит неназванной европейской стране боеприпасы на сотни миллионов евро

Rheinmetall поставит неназванной европейской стране боеприпасы на сотни миллионов евро Европейская страна заказала у оружейного концерна Rheinmetall боеприпасы AHEAD калибра 35 мм для системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex на сотни миллионов евро.
Другие страны
29 мая 2024 г. 15:42
Rheinmetall поставит неназванной европейской стране боеприпасы на сотни миллионов евро

Европейская страна заказала у оружейного концерна Rheinmetall боеприпасы AHEAD калибра 35 мм для системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex на сотни миллионов евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Название страны не приводится. В сообщении отмечается, что система Skynex используется в защите вооруженных сил страны-заказчика от угроз с воздуха.

13 мая посол Германии в Украине Мартин Егер сообщил, что ФРГ передаст Киеву систему ПВО IRIS-T и уже третью установку Patriot. Кроме того, по его словам, ФРГ поставляла Украине и систему ПВО Skynex.

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