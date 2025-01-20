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Rheinmetall получил заказ на 568 военных автомобилей на сумму свыше 330 млн евро

Rheinmetall получил заказ на 568 военных автомобилей на сумму свыше 330 млн евро Концерн Rheinmetall получил от Вооруженных сил Германии заказ на поставку 568 транспортных средств, в том числе 349 грузовиков различной грузоподъемности и 219 грузовых автомобилей со сменным кузовом, включая 121 машин с защитой кабины.
Другие страны
20 января 2025 г. 16:43
Rheinmetall получил заказ на 568 военных автомобилей на сумму свыше 330 млн евро

Концерн Rheinmetall получил от Вооруженных сил Германии заказ на поставку 568 транспортных средств, в том числе 349 грузовиков различной грузоподъемности и 219 грузовых автомобилей со сменным кузовом, включая 121 машин с защитой кабины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", общая стоимость заказа превысила 330 млн евро. Выделение средств на заказ парламент одобрил в декабре 2024 года, он будет учтен в отчетности за четвертый квартал текущего года.

Rheinmetall поставит Бундесверу обычные грузовики в 2026 году, грузовики со сменным кузовом - к ноябрю 2025 года.

Поставки грузовиков станут частью рамочного соглашения, подписанного в июле 2024 года, которое предусматривает поставку до 6,5 тыс. машин на общую сумму до 3,5 млрд евро.

В 2024 году компания передала Бундесверу 2 015 транспортных средств, включая 1715 автомобилей со сменным кузовом, 250 обычных грузовиков и 50 полуприцепов.

За последние 12 месяцев капитализация Rheinmetall увеличилась более чем вдвое, до 30 млрд евро.

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