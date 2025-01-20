Rheinmetall получил заказ на 568 военных автомобилей на сумму свыше 330 млн евро

Концерн Rheinmetall получил от Вооруженных сил Германии заказ на поставку 568 транспортных средств, в том числе 349 грузовиков различной грузоподъемности и 219 грузовых автомобилей со сменным кузовом, включая 121 машин с защитой кабины.

Концерн Rheinmetall получил от Вооруженных сил Германии заказ на поставку 568 транспортных средств, в том числе 349 грузовиков различной грузоподъемности и 219 грузовых автомобилей со сменным кузовом, включая 121 машин с защитой кабины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", общая стоимость заказа превысила 330 млн евро. Выделение средств на заказ парламент одобрил в декабре 2024 года, он будет учтен в отчетности за четвертый квартал текущего года.

Rheinmetall поставит Бундесверу обычные грузовики в 2026 году, грузовики со сменным кузовом - к ноябрю 2025 года.

Поставки грузовиков станут частью рамочного соглашения, подписанного в июле 2024 года, которое предусматривает поставку до 6,5 тыс. машин на общую сумму до 3,5 млрд евро.

В 2024 году компания передала Бундесверу 2 015 транспортных средств, включая 1715 автомобилей со сменным кузовом, 250 обычных грузовиков и 50 полуприцепов.

За последние 12 месяцев капитализация Rheinmetall увеличилась более чем вдвое, до 30 млрд евро.