Rheinmetall планирует поставить Украине еще 20 БМП Marder

Оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3.

Оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

"Технологический концерн Rheinmetall из Дюссельдорфа в декабре 2024 года получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3. Поставка запланирована на первое полугодие 2025 года", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что "стоимость заказа находится в середине двузначного диапазона миллионов евро". Поставку финансирует Германия.

"В общей сложности компания Rheinmetall уже передала украинским вооруженным силам трехзначное количество боевых машин пехоты Marder", - подчеркнули в концерне.

Отметим, что первые 20 БМП этого типа концерн Rheinmetall поставил Киеву по поручению правительства ФРГ в марте 2023 года.