Rheinmetall планирует поставить Украине еще 20 БМП Marder

Оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.
"Технологический концерн Rheinmetall из Дюссельдорфа в декабре 2024 года получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3. Поставка запланирована на первое полугодие 2025 года", - отмечается в сообщении.
При этом указывается, что "стоимость заказа находится в середине двузначного диапазона миллионов евро". Поставку финансирует Германия.
"В общей сложности компания Rheinmetall уже передала украинским вооруженным силам трехзначное количество боевых машин пехоты Marder", - подчеркнули в концерне.
Отметим, что первые 20 БМП этого типа концерн Rheinmetall поставил Киеву по поручению правительства ФРГ в марте 2023 года.