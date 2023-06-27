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Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени Нидерландов

Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени Нидерландов Немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени правительства Нидерландов.
Другие страны
27 июня 2023 г. 12:59
Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени Нидерландов

Германский оружестроительный концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени правительства Нидерландов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится на Tagesschau.

Компания Rheinmetall объявила, что заказ составляет трехзначное число миллионов евро. Также была достигнута соответствующая договоренность с федеральным правительством Германии.

Отмечается, что первый из 14 основных боевых танков должен быть поставлен в Украину в январе 2024 года, а остальные - в течение 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке “Rheinmetall” Niderlandın adından Ukraynaya 14 ədəd “Leopard 2” tankı verəcək

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