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Rheinmetall не выполнил контракт на поставку Польше боеприпасов

Rheinmetall не выполнил контракт на поставку Польше боеприпасов Германский оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Другие страны
21 августа 2024 г. 12:58
Rheinmetall не выполнил контракт на поставку Польше боеприпасов

Германский оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на польское агентство по вооружениям.

Контракт на поставку 50 тыс. боеприпасов был заключен через несколько месяцев начала войны в Украине.

Стороны приняли решение разорвать контракт в июле 2023 года, сообщило изданию польское агентство по вооружениям.

По неподтвержденным сведениям, полученным Rzeczpospolita, южноафриканская дочка германского концерна Rheinmetall Denel Munition, которой было поручено производство снарядов для Польши, не смогла получить лицензию на их экспорт от правительства ЮАР.

Cогласно Rzeczpospolita, Польше необходимо создать запас в 1 млн снарядов. Весной 2023 правительство Матеуша Моравецкого приняло Национальную программу создания резерва боеприпасов.

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