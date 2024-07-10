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Rheinmetall начнет строительство военного завода в Литве без спецразрешения

Rheinmetall начнет строительство военного завода в Литве без спецразрешения Правительство Литвы присвоило проекту строительства завода по производству артиллерийских боеприпасов германского оборонно-промышленного концерна Rheinmetall статус проекта, обеспечивающего нужды нацбезопасности и обороны.
Другие страны
10 июля 2024 г. 17:00
Rheinmetall начнет строительство военного завода в Литве без спецразрешения

Правительство Литвы присвоило проекту строительства завода по производству артиллерийских боеприпасов германского оборонно-промышленного концерна Rheinmetall статус проекта, обеспечивающего нужды нацбезопасности и обороны.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, это позволит заводу, называемому Lithuanian Center of Excellence for Ammunition, начать строительство без необходимого разрешения, его нужно будет получить до завершения строительства.

"Этот проект обеспечивает безотлагательные потребности государства в области безопасности и обороны. Этот статус запускает ускоренные процедуры, которые позволяют быстро развивать проект. Параллельные процедуры, ускоренное получение разрешения на строительство", - заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Rheinmetall планирует инвестировать более 180 млн евро в завод по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов в Литве. Завод планируется построить в Радвилишкском районе.

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