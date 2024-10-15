Rheinmetall и Leonardo создают совместное производство танков и БМП

Германский оборонный концерн Rheinmetall и итальянская компания Leonardo создают совместное предприятие для производства военной техники, оценивая его потенциальные заказы в 50 млрд евро.

Германский оборонный концерн Rheinmetall и итальянская компания Leonardo создают совместное предприятие для производства военной техники, оценивая его потенциальные заказы в 50 млрд евро.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

СП, получившее название Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), создается на фоне высокого спроса на военное оборудование в Европе в условиях роста геополитической напряженности, отмечает издание.

По словам главного исполнительного директора Rheinmetall Армина Паппергера, Rheinmetall и Leonardo будут иметь равные доли в новой компании, которая со временем выйдет на годовой доход в 2-4 млрд евро.

Первые контракты на производство танков и машин боевой пехоты (БМП) LRMV, как ожидается, получит от правительства Италии. Сумма контрактов в следующие 10 лет составит порядка 23 млрд евро.

Акции Rheinmetall прибавляют 0,4% на торгах во вторник, бумаги Leonardo подорожали на 0,3%.