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Rheinmetall готов передать Украине боевые танки Leopard 1,2

Rheinmetall готов передать Украине боевые танки Leopard 1,2 Немецкий производитель оружия Rheinmetall готов передать Украине боевые танки Leopard 1, Leopard 2 и британскую модель Challenger 1.
Другие страны
19 января 2023 г. 18:57
Rheinmetall готов передать Украине боевые танки Leopard 1,2

Немецкий производитель оружия Rheinmetall готов передать Украине боевые танки Leopard 1, Leopard 2 и британскую модель Challenger 1.

Как передает report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщается в Handelsblatt.

Rheinmetall может закупить и модернизировать большое количество британских танков в Омане, после чего они могут быть переданы Украине.

Кроме Challenger, Rheinmetall также предлагает поставлять Leopard 1 и Leopard 2, стандартное оружие Бундесвера. Сообщается, что из более старой модели Leopard 1 20 основных боевых танков могут быть переоборудованы и проданы в этом году и еще 80 в течение 20 месяцев.

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