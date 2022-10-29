РФ запросила заседание СБ ООН в связи с атакой на суда Черноморского флота

Россия запросила на 31 октября проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с атакой на корабли Черноморского флота (ЧФ), которые заняты в обеспечении безопасности зернового коридора.

Россия запросила на 31 октября проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с атакой на корабли Черноморского флота (ЧФ), которые заняты в обеспечении безопасности зернового коридора.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу первый заместитель представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия также официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о приостановке своего участия в реализации зерновой сделки.

"В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках т. н. черноморской инициативы, постпредство уведомило генсека ООН о том, что Россия приостанавливает свое участие в ней. Кроме того, мы запросили на понедельник, 31 октября, заседание СБ ООН по этому сюжету", - отметил дипломат в своем Telegram-канале.