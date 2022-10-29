О нас

РФ запросила заседание СБ ООН в связи с атакой на суда Черноморского флота

РФ запросила заседание СБ ООН в связи с атакой на суда Черноморского флота Россия запросила на 31 октября проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с атакой на корабли Черноморского флота (ЧФ), которые заняты в обеспечении безопасности зернового коридора.
Другие страны
29 октября 2022 г. 21:54
РФ запросила заседание СБ ООН в связи с атакой на суда Черноморского флота

Россия запросила на 31 октября проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с атакой на корабли Черноморского флота (ЧФ), которые заняты в обеспечении безопасности зернового коридора.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу первый заместитель представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия также официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о приостановке своего участия в реализации зерновой сделки.

"В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках т. н. черноморской инициативы, постпредство уведомило генсека ООН о том, что Россия приостанавливает свое участие в ней. Кроме того, мы запросили на понедельник, 31 октября, заседание СБ ООН по этому сюжету", - отметил дипломат в своем Telegram-канале.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi