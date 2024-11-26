РФ ввела санкции против 30 граждан Британии

Москва в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона ввела санкции против 30 британских граждан.

Москва в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона ввела санкции против 30 британских граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании", - указали в ведомстве.

Отмечается, что в санкционный список попали заместитель премьер-министра, главы МВД, Минюста, Минздрава и Минфина Великобритании.