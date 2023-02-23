РФ своими обстрелами почти полностью уничтожила Бахмут и Авдеевку

Армия РФ регулярно обстреливает и атакует населенные пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.

Армия РФ регулярно обстреливает и атакует населенные пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.

Как передает Report, об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он пояснил, что разрушение прифронтовых территорий Донецкой области невероятно. По его словам, Авдеевка фактически полностью разрушена.

"Наш город-крепость Бахмут, так же, разрушение превышает 80%", - сказал глава области.

Кириленко объяснил, что россияне используют тактику выжженной земли, потому что не могут захватить прифронтовые города. Для уничтожения инфраструктуры региона РФ использует все виды оружия.

Напомним, что российские войска не оставляют планов окружить Авдеевку Донецкой области. Для этого они бросили силы на Водяное, Опросное, Невельское.