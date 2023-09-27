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РФ пытается вернуться в Совет ООН по правам человека

РФ пытается вернуться в Совет ООН по правам человека Россия стремится вновь присоединиться к Совету ООН по правам человека на предстоящих выборах.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 06:41
РФ пытается вернуться в Совет ООН по правам человека

Россия стремится вновь присоединиться к Совету ООН по правам человека на предстоящих выборах.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Би-би-си".

Теперь российские дипломаты добиваются переизбрания своей страны в совет на новый трехлетний срок.

Издание получило копию документа с изложением позиции, который Россия распространяет среди членов ООН с просьбой о поддержке. Голосование состоится в следующем месяце.

В документе РФ обещает найти "адекватные решения вопросов прав человека" и стремится не допустить превращения Совета в "инструмент, служащий политической воле одной группы стран".

Совет ООН по правам человека базируется в Женеве и состоит из 47 членов, каждый из которых избирается сроком на три года.

На следующих выборах, которые состоятся 10 октября, Россия будет бороться с Албанией и Болгарией за два места в совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы. В голосовании примут участие все 193 члена Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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