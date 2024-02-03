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РФ осудила удары США по Ираку и Сирии

РФ осудила удары США по Ираку и Сирии Россия решительно осуждает удары США по территории Ирака и Сирии. Москва добивается срочного рассмотрения в Совбезе ООН ситуации на Ближнем Востоке.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 19:55
РФ осудила удары США по Ираку и Сирии
Мария Захарова

Россия решительно осуждает удары США по территории Ирака и Сирии. Москва добивается срочного рассмотрения в Совбезе ООН ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она отметила, что американские авиаудары с задействованием стратегических бомбардировщиков по территории Ирака и Сирии продемонстрировали всему миру полное пренебрежение Вашингтоном нормами международного права.

М.Захарова добавила, что участие в атаках США королевских ВВС Великобритании "ни у кого не должно создавать иллюзию некоей "международной коалиции", и Лондон должен ответить за свои действия.

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