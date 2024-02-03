РФ осудила удары США по Ираку и Сирии

Россия решительно осуждает удары США по территории Ирака и Сирии. Москва добивается срочного рассмотрения в Совбезе ООН ситуации на Ближнем Востоке.
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Она отметила, что американские авиаудары с задействованием стратегических бомбардировщиков по территории Ирака и Сирии продемонстрировали всему миру полное пренебрежение Вашингтоном нормами международного права.
М.Захарова добавила, что участие в атаках США королевских ВВС Великобритании "ни у кого не должно создавать иллюзию некоей "международной коалиции", и Лондон должен ответить за свои действия.