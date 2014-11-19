РФ не поддержала в ООН резолюцию, обвиняющую Дамаск в грубых нарушениях прав человека

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Россия во вторник не поддержала в третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию, возлагающую основную ответственность за совершаемые в Сирии грубые нарушения прав человека в Дамаске.

Документ, представленный Саудовской Аравией, был принят большинством голосов - его поддержали 125 стран, в то время как 13 высказались против и еще 47 - воздержались.

По итогам голосования директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Анатолий Викторов заявил, что резолюция создает "атмосферу конфронтации и недоверия". "И это происходит в тот момент, когда международному сообществу так необходимо консолидировать усилия для достижения мирного разрешения кризиса в Сирийской Арабской Республике", - отметил он.

По словам дипломата, авторы документа "действуют наперекор логике политико-дипломатического урегулирования, возлагая главную ответственность в стране на правительство, тогда как не оно, а зарубежная оппозиция нуждается в том, чтобы ее подтолкнули к началу переговоров с властями", информирует Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Резолюция "порицает и осуждает самым решительным образом продолжающееся с начала мирных протестов 2011 года вооруженное насилие сирийских властей в отношении сирийского народа и требует, чтобы сирийские власти немедленно прекратили любые не избирательные нападения на гражданские районы и общественные места, в том числе с применением тактики террора, ударов с воздуха, бочковых и вакуумных бомб, химического оружия и тяжелой артиллерии".