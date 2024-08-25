РФ направила ноту в МИД Франции с требованием консульского доступа к Дурову

Посольство РФ в Париже направило в МИД Франции ноту с требованием о предоставлении консульского доступа к задержанному сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову.

Посольство РФ в Париже направило в МИД Франции ноту с требованием о предоставлении консульского доступа к задержанному сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову.

Как передает Report , об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Наше посольство в Париже тут же незамедлительно по получении этой информации связалось с местной стороной, направив ноту в МИД Франции с требованием о предоставлении доступа", - сказала она.

"Проблема в том, что есть французское гражданство у Павла Дурова. Соответственно, для Парижа, для Франции он в первую очередь является гражданином их страны", - отметила дипломат.