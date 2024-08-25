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РФ направила ноту в МИД Франции с требованием консульского доступа к Дурову

РФ направила ноту в МИД Франции с требованием консульского доступа к Дурову Посольство РФ в Париже направило в МИД Франции ноту с требованием о предоставлении консульского доступа к задержанному сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову.
Другие страны
25 августа 2024 г. 15:22
РФ направила ноту в МИД Франции с требованием консульского доступа к Дурову

Посольство РФ в Париже направило в МИД Франции ноту с требованием о предоставлении консульского доступа к задержанному сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Наше посольство в Париже тут же незамедлительно по получении этой информации связалось с местной стороной, направив ноту в МИД Франции с требованием о предоставлении доступа", - сказала она.

"Проблема в том, что есть французское гражданство у Павла Дурова. Соответственно, для Парижа, для Франции он в первую очередь является гражданином их страны", - отметила дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Pavel Durovla əlaqədar Fransaya nota göndərib

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