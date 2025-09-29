РФ нанесла удары по Запорожской области Украины, почти 50 пострадавших

Российские войска за сутки совершили почти 700 обстрелов по 17 населенным пунктам Запорожской области Украины, 49 человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Областной военной администрации (ОВА) Запорожской области Иван Федоров в Telegram канале.

По его словам, российские войска осуществили 10 авиационных обстрелов по Железнодорожному, Новоселовке, Успеновке и Малой Токмачке, а 496 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новониколаевку, Балабино, Камышеваху, Червоноднипровку, Приморское, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Зеленое и Чаривне.

Федоров подчеркнул, что поступило 396 сообщений о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры.