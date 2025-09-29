РФ нанесла удары по Запорожской области Украины, почти 50 пострадавших
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 09:51
Российские войска за сутки совершили почти 700 обстрелов по 17 населенным пунктам Запорожской области Украины, 49 человек пострадали.
Как передает Report, об этом сообщил председатель Областной военной администрации (ОВА) Запорожской области Иван Федоров в Telegram канале.
По его словам, российские войска осуществили 10 авиационных обстрелов по Железнодорожному, Новоселовке, Успеновке и Малой Токмачке, а 496 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новониколаевку, Балабино, Камышеваху, Червоноднипровку, Приморское, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Зеленое и Чаривне.
Федоров подчеркнул, что поступило 396 сообщений о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры.
Последние новости
09:53
Жандос Шаймарданов: ОТГ может внести вклад в глобальные процессыВнешняя политика
09:51
В Румынии работа крупнейшего аэропорта нарушена из-за беспилотникаДругие страны
09:51
РФ нанесла удары по Запорожской области Украины, почти 50 пострадавшихДругие страны
09:49
ЦАМО: Азербайджан вносит вклад в мирный процесс на Южном КавказеВ регионе
09:48
В Имишли возникнут перебои в газоснабженииЭнергетика
09:44
Омер Коджаман: Азербайджан играет ключевую роль в тюркском миреВнешняя политика
09:43
В Баку состоялся Инвестиционный форум INMergeБизнес
09:41
В Баку проходит инновационный саммит INMergeИКТ
09:39