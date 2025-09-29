Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    РФ нанесла удары по Запорожской области Украины, почти 50 пострадавших

    • 29 сентября, 2025
    • 09:51
    РФ нанесла удары по Запорожской области Украины, почти 50 пострадавших

    Российские войска за сутки совершили почти 700 обстрелов по 17 населенным пунктам Запорожской области Украины, 49 человек пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщил председатель Областной военной администрации (ОВА) Запорожской области Иван Федоров в Telegram канале.

    По его словам, российские войска осуществили 10 авиационных обстрелов по Железнодорожному, Новоселовке, Успеновке и Малой Токмачке, а 496 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новониколаевку, Балабино, Камышеваху, Червоноднипровку, Приморское, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Зеленое и Чаривне.

    Федоров подчеркнул, что поступило 396 сообщений о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры.

    Россия Украина обстрелы российско-украинская война Иван Федоров
    Rusiya Ukraynanın 17 yaşayış məntəqəsinə zərbə endirib, 50 nəfər xəsarət alıb

