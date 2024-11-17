РФ нанесла "самые сокрушительные" удары по объектам критической инфраструктуры Украины

Войска РФ нанесли массированные удары по критически важным объектам на территории всех регионов Украины.

Войска РФ нанесли массированные удары по критически важным объектам на территории всех регионов Украины.

Об этом Report передает со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Отмечается, что поступают сообщения о взрывах в Павлограде, Краматорске, Кривом Роге, Запорожье, Киеве и других регионах. По словам корреспондентов, удары наносятся по объектам критической инфраструктуры.

Ряд Telegram-каналов утверждают, что это "самые сокрушительные" удары по объектам критической инфраструктуры Украины за все время войны.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об экстренном отключении электричества по всей стране. В частности, в Ровненской области возникли проблемы с электро- и водоснабжением, аналогичная ситуация наблюдается и в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия запустила сегодня по Украине около 120 ракет и 90 дронов. ВСУ уничтожили более 140 воздушных целей.

"Целью была энергетическая инфраструктура по всей Украине. Есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков", - добавил украинский лидер.