РФ нанесла "самые сокрушительные" удары по объектам критической инфраструктуры Украины

Войска РФ нанесли массированные удары по критически важным объектам на территории всех регионов Украины.
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Отмечается, что поступают сообщения о взрывах в Павлограде, Краматорске, Кривом Роге, Запорожье, Киеве и других регионах. По словам корреспондентов, удары наносятся по объектам критической инфраструктуры.
Ряд Telegram-каналов утверждают, что это "самые сокрушительные" удары по объектам критической инфраструктуры Украины за все время войны.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об экстренном отключении электричества по всей стране. В частности, в Ровненской области возникли проблемы с электро- и водоснабжением, аналогичная ситуация наблюдается и в Одессе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия запустила сегодня по Украине около 120 ракет и 90 дронов. ВСУ уничтожили более 140 воздушных целей.
"Целью была энергетическая инфраструктура по всей Украине. Есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков", - добавил украинский лидер.