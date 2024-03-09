РФ на безвозмездной основе поставила Мали 20 млн л дизтоплива перед Рамазаном

Россия на безвозмездной основе поставила Мали 20 млн литров дизельного топлива в преддверии священного месяца Рамазан.

Россия на безвозмездной основе поставила Мали 20 млн литров дизельного топлива в преддверии священного месяца Рамазан.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил главный исполнительный директор малийской энергетической компании EDM Абдулай Джибриль Диалло.

"Безвозмездные поставки 20 млн л российского дизтоплива в Мали позволят поддерживать освещение в стране перед Рамазаном", - приводит его слова агентство.

В совокупности правительство страны сыскало до 42 млн л дизтоплива на ближайшие недели.

"Мы распорядимся этим объемом в течение месяца Рамазан, который начинается через несколько дней, чтобы уменьшить перебои с электроснабжением в этот период пикового спроса", - сказал Диалло.

Протяженность перебоев с электроснабжением в 2024 году в западноафриканской стране увеличились до 19 часов в сутки, поскольку государственная энергетическая компания Energy du Mali SA больше не может брать новые кредиты для покупки топлива из-за непогашенных долгов. В прошлом году во время сухого сезона в Мали электричество ежедневно отключали на десять часов.