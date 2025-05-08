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РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу

РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу Россия и США обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу.
Другие страны
8 мая 2025 г. 17:42
РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу

Россия и США обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что участие США в данном процессе принесет пользу Вашингтону, поскольку предоставит ему возможность видеть и, возможно, контролировать объемы российского газа, поставляемого в Европу.

Европа сократила импорт российского газа в 2022 году после начала боевых действий РФ и Украины. По данным агентства, в результате этого убытки компании "Газпром" составят $7 млрд.

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