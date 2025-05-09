РФ и США готовят новую встречу по восстановлению работы посольств

Новая встреча делегаций России и США, посвященная восстановлению полноценной работы посольств двух стран, планируется.

Новая встреча делегаций России и США, посвященная восстановлению полноценной работы посольств двух стран, планируется.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Да, встреча будет. Пока даты не определены, но есть понимание, что такой контакт необходим. Это рабочее направление, есть определенный прогресс, и его нужно развивать", - сказал он.

Рябков также не подтвердил сообщения западных СМИ о том, что РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу.

"Нет. Не могу подтвердить. Тематика экономического характера в наших контактах фигурирует, но это сегодня не главное. Ключевые вопросы другие. Я не исключаю обсуждения никаких экономических тем, но пока это на уровне зондажа", - отметил замминистра.