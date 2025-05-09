О нас

РФ и США готовят новую встречу по восстановлению работы посольств

РФ и США готовят новую встречу по восстановлению работы посольств Новая встреча делегаций России и США, посвященная восстановлению полноценной работы посольств двух стран, планируется.
Другие страны
9 мая 2025 г. 10:49
РФ и США готовят новую встречу по восстановлению работы посольств

Новая встреча делегаций России и США, посвященная восстановлению полноценной работы посольств двух стран, планируется.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Да, встреча будет. Пока даты не определены, но есть понимание, что такой контакт необходим. Это рабочее направление, есть определенный прогресс, и его нужно развивать", - сказал он.

Рябков также не подтвердил сообщения западных СМИ о том, что РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу.

"Нет. Не могу подтвердить. Тематика экономического характера в наших контактах фигурирует, но это сегодня не главное. Ключевые вопросы другие. Я не исключаю обсуждения никаких экономических тем, но пока это на уровне зондажа", - отметил замминистра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russia and US preparing new meeting to restore embassy operations

Другие новости из категории

ВМС Сирии провели масштабную операцию против лодок с нелегальными мигрантами
ВМС Сирии провели масштабную операцию против лодок с нелегальными мигрантами
9 мая 2025 г. 10:32
Пакистан опроверг, что страна обратилась к международному сообществу за займами из-за Синдура
Пакистан опроверг, что страна обратилась к международному сообществу за займами из-за "Синдура"
9 мая 2025 г. 09:48
Трамп заявил об отсутствии планов встречи с Путиным в Саудовской Аравии
Трамп заявил об отсутствии планов встречи с Путиным в Саудовской Аравии
9 мая 2025 г. 07:56
В Мексике при обрушении сцены пострадали семь человек
В Мексике при обрушении сцены пострадали семь человек
9 мая 2025 г. 06:44
США потратили на удары по Йемену более $1 млрд
США потратили на удары по Йемену более $1 млрд
9 мая 2025 г. 06:08
Трамп может повысить налоги для богатых американцев почти до 40%
Трамп может повысить налоги для богатых американцев почти до 40%
9 мая 2025 г. 05:35
Британия введет санкции против теневого флота РФ
Британия введет санкции против теневого флота РФ
9 мая 2025 г. 05:21
КНДР провела ракетные учения под руководством Ким Чен Ына
ФотоКНДР провела ракетные учения под руководством Ким Чен Ына
9 мая 2025 г. 04:52
Reuters: ВВС Пакистана сбили по меньшей мере два индийских истребителя
Reuters: ВВС Пакистана сбили по меньшей мере два индийских истребителя
9 мая 2025 г. 03:22
Зеленский заявил о готовности Киева к 30-дневному прекращению огня
Зеленский заявил о готовности Киева к 30-дневному прекращению огня
9 мая 2025 г. 01:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi