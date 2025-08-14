РФ и Кыргызстан подписали соглашения на $270 млн

Россия и Кыргызстан подписали соглашения на сумму $270 млн.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил журналистам глава Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Артём Новиков.
Отмечается, что соглашения были подписаны по итогам Российско-Кыргызского экономического форума.
"Сегодняшний форум стал крупнейшим за всю его историю, подписано более 30 соглашений на сумму $270 млн", - сообщил Новиков.
По его словам, подписанные документы касаются сотрудничества в различных областях экономики, включая приобретение самолетов для ОАО "Аэропорты Кыргызстана", развитие производственных мощностей и совместное производства, а также развития деятельности с Евразийским банком развития.