РФ и Кыргызстан подписали соглашения на $270 млн

14 августа 2025 г. 12:14
Россия и Кыргызстан подписали соглашения на сумму $270 млн.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил журналистам глава Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Артём Новиков.

Отмечается, что соглашения были подписаны по итогам Российско-Кыргызского экономического форума.

"Сегодняшний форум стал крупнейшим за всю его историю, подписано более 30 соглашений на сумму $270 млн", - сообщил Новиков.

По его словам, подписанные документы касаются сотрудничества в различных областях экономики, включая приобретение самолетов для ОАО "Аэропорты Кыргызстана", развитие производственных мощностей и совместное производства, а также развития деятельности с Евразийским банком развития.

