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    РФ и КНР бросают вызов интересам США, утверждает американская Стратегия нацбезопасности - ДОПОЛНЕНО

    Китай и Россия бросают вызов мощи, влиянию и интересам Америки, пытаются размыть американскую безопасность и процветание

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Россия и Китай бросают вызов влиянию и интересам Соединенных Штатов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это утверждается в тексте новой редакции Стратегии национальной безопасности США, который был обнародован в понедельник Белым домом.

    "Китай и Россия бросают вызов мощи, влиянию и интересам Америки, пытаются размыть американскую безопасность и процветание", - считают составители данного документа.

    Президент США Дональд Трамп представил стратегию национальной безопасности страны, где ядерное оружие России названо "самой значимой угрозой". Документ опубликован на сайте Белого дома.

    "Россия инвестирует в новые военные мощности, включая ядерное оружие, которое остается самой значимой существующей угрозой США", — говорится в тексте стратегии.

    Отмечается, что из-за амбиций России создается нестабильная обстановка в Евразии, где может возникнуть конфликт.

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