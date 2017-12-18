РФ и КНР бросают вызов интересам США, утверждает американская Стратегия нацбезопасности - ДОПОЛНЕНО

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Россия и Китай бросают вызов влиянию и интересам Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это утверждается в тексте новой редакции Стратегии национальной безопасности США, который был обнародован в понедельник Белым домом.

"Китай и Россия бросают вызов мощи, влиянию и интересам Америки, пытаются размыть американскую безопасность и процветание", - считают составители данного документа.

Президент США Дональд Трамп представил стратегию национальной безопасности страны, где ядерное оружие России названо "самой значимой угрозой". Документ опубликован на сайте Белого дома.

"Россия инвестирует в новые военные мощности, включая ядерное оружие, которое остается самой значимой существующей угрозой США", — говорится в тексте стратегии.

Отмечается, что из-за амбиций России создается нестабильная обстановка в Евразии, где может возникнуть конфликт.