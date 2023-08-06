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РФ и Китай направили самую большую в истории флотилию к побережью США

РФ и Китай направили самую большую в истории флотилию к побережью США Россия и Китай на этой неделе направили к побережью Аляски военно-морские силы. Это была самая большая в истории флотилия, подошедшая к берегам США.
Другие страны
6 августа 2023 г. 18:49
РФ и Китай направили самую большую в истории флотилию к побережью США

Россия и Китай на этой неделе направили к побережью Аляски военно-морские силы. Это была самая большая в истории флотилия, подошедшая к берегам США.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Чиновники США в комментарии изданию отметили, что 11 российских и китайских кораблей подошли к Алеутским островам. Суда патрулировали вблизи Аляски и не входили в американские территориальные воды.

За российскими и китайскими кораблями следили четыре американских эсминца и самолета P-8 Poseidon.

"Это впервые в истории. Учитывая контекст войны в Украине и напряженность вокруг Тайваня, этот шаг очень провокационный", - сказал капитан ВМС в отставке Брент Садлер.

Представитель Северного командования США подтвердил, что РФ и Китай патрулировали у берегов Аляски, но количество кораблей не уточнил. Он отметил, что патруль не расценивался как угроза.

При этом сенатор Дэн Салливан из Аляски заявил, что российско-китайский патруль был напоминанием о том, что США вступили в "новую эру авторитарной агрессии".

Посольство России и Китая не ответило на запрос издания.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Çin ABŞ sahillərinə ən böyük flotiliya göndərib

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