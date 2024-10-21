РФ и Иран почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

Национальные валюты используются в более 96% взаимных расчетов между Россией и Ираном, а объем двусторонней торговли за 2024 год вырос на 12,4%.

Национальные валюты используются в более 96% взаимных расчетов между Россией и Ираном, а объем двусторонней торговли за 2024 год вырос на 12,4%.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Кремля в преддверии встречи президентов двух стран, которая состоится на полях саммита БРИКС в Казани.

"Руководство обеих стран уделяет приоритетное внимание развитию торгово-экономических связей. Объем взаимной торговли в 2023 году, несмотря на некоторое снижение, составил более $4 млрд. В этом году фиксируем рост по итогам января-августа на 12,4%. Доля нацвалют во взаиморасчетах превышает 96%", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Россия и Иран реализуют несколько крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики.

В Кремле указали, что российско-иранские отношения находятся на подъеме. Ожидается, что они выйдут на "уровень всеобъемлющего стратегического партнерства" - добиться этого позволит подписание соответствующего договора во время отдельного визита президента Ирана.