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РФ и Индонезия проведут первые крупные военно-морские учения

РФ и Индонезия проведут первые крупные военно-морские учения Россия и Индонезия в ноябре текущего года проведут первые крупные военно-морские учения "Орруда".
Другие страны
19 октября 2024 г. 14:04
РФ и Индонезия проведут первые крупные военно-морские учения

Россия и Индонезия в ноябре текущего года проведут первые крупные военно-морские учения "Орруда".

Как сообщает Report об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

По его словам, в ноябре в порт Сурабая совершит дружественный заход группа кораблей Тихоокеанского флота. Это будут три современных российских корвета. В привязке к этому заходу будут проведены первые крупномасштабные военно-морские учения России и Индонезии.

Он отметил, что эти учения в будущем могут проходить "с определенной периодичностью", например раз в два года.

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