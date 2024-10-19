РФ и Индонезия проведут первые крупные военно-морские учения

Россия и Индонезия в ноябре текущего года проведут первые крупные военно-морские учения "Орруда".

Россия и Индонезия в ноябре текущего года проведут первые крупные военно-морские учения "Орруда".

Как сообщает Report об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

По его словам, в ноябре в порт Сурабая совершит дружественный заход группа кораблей Тихоокеанского флота. Это будут три современных российских корвета. В привязке к этому заходу будут проведены первые крупномасштабные военно-морские учения России и Индонезии.

Он отметил, что эти учения в будущем могут проходить "с определенной периодичностью", например раз в два года.