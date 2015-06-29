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    РФ и Греции интересно создание инфраструктуры "Турецкого потока"

    Сергей Лавров и его греческий коллега обсудили строительство газотранспортной инфраструктуры для Турецкого потока

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и его греческий коллега Никос Кодзиас в телефонном разговоре отметили обоюдную заинтересованность в строительстве газотранспортной инфраструктуры на территории Греции в рамках "Турецкого потока", говорится в сообщении на сайте МИД РФ, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, 29 июня по просьбе греческой стороны состоялся телефонный разговор Лаврова и Кодзиаса.

    "Отмечена обоюдная заинтересованность в сооружении газотранспортной инфраструктуры на территории Греческой республики в рамках реализации проекта "Турецкий поток", — говорится в сообщении.

    "Газпром" и турецкая компания Botas 1 декабря 2014 года подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода мощностью 63 млрд. кубометров газа в год из России в направлении Турции через Черное море.

    Газопровод протяженностью около 1100 км выведет на турецко-греческую границу до 47 млрд. кубометров газа. Межправительственное соглашение о новом газопроводе планировалось подписать во втором квартале 2015 года, а первый газ подать в декабре 2016 года.

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