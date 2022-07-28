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РФ блокирует заявление Совбеза ООН по зерновой сделке в Украине

РФ блокирует заявление Совбеза ООН по зерновой сделке в Украине Совет Безопасности ООН не смог согласовать приветственное заявление, которое касается подписание сделки по "зерновому коридору" 22 июля. РФ возражает против данного проекта заявления, поскольку в нем указывается, что генсек ООН Антониу Гутерриш осуждает р
Другие страны
28 июля 2022 г. 20:48
РФ блокирует заявление Совбеза ООН по зерновой сделке в Украине

Совет Безопасности ООН не смог согласовать приветственное заявление, которое касается подписание сделки по "зерновому коридору" 22 июля. РФ возражает против данного проекта заявления, поскольку в нем указывается, что генсек ООН Антониу Гутерриш осуждает ракетный удар по порту Одессы 23 июля.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

"Норвегия и Мексика уже несколько дней работают над тем, чтобы объединить Совет в одном послании, приветствуя важную сделку по возобновлению экспорта зерна, продуктов питания и удобрений через Черное море. Мы сожалеем, что это было невозможно", - цитирует издание слова посла Норвегии в ООН Моны Юул.

По его данным, подготовленное Норвегией и Мексикой заявление должно было приветствовать достигнутый при подписании 22 июля зернового соглашения прогресс, оценить усилия Гутерриша и властей Турции при его подготовке, и призвать подписантов документа к скорейшему выполнению взятых в Стамбуле обязательств.

"Единое заявление Совбеза, приветствующее сделку и дающее высокую оценку усилиям генерального секретаря, было бы важным сигналом", - уточнила посол.

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