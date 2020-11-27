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Результаты расследования теракта в Вене представят до Рождества

Результаты расследования теракта в Вене представят до Рождества Стрельбу 2 ноября устроил 20-летний Куйтим Фейзулай с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии
Другие страны
27 ноября 2020 г. 16:00
Результаты расследования теракта в Вене представят до Рождества

Независимая комиссия представит до католического Рождества промежуточные результаты расследования обстоятельств, которые предшествовали теракту в Вене. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении руководителя комиссии, профессора уголовного права Ингеборг Цербес.

Комиссия приступила к работе 26 ноября. Компетентные органы передали для ее работы первые запрошенные документы. " Комиссия уверена, что сможет на основе амбициозной работы представить заказчикам первый промежуточный отчет до Рождества", - говорится в заявлении профессора.

Стрельбу в Вене устроил 20-летний Куйтим Фейзулай с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии. В апреле 2019 года он был осужден на 22 месяца лишения свободы за попытку уехать в Сирию и примкнуть к террористической организации "Исламское государство", однако уже в декабре 2019 года условно-досрочно вышел на свободу с условием участия в программе дерадикализации.

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