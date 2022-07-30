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Результат антигенного теста Байдена на COVID-19 оказался положительным

Результат антигенного теста Байдена на COVID-19 оказался положительным Результат антигенного теста Байдена на ковид в субботу оказался положительным.
Другие страны
30 июля 2022 г. 22:43
Результат антигенного теста Байдена на COVID-19 оказался положительным

Антигенный тест президента США Джо Байдена показал в субботу положительный результат, глава государства чувствует себя хорошо, у него нет симптомов, но возвращается на карантин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора.

"После отрицательных результатов теста во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром, результат теста на антиген президента оказался положительным в субботу поздним утром", - отметил доктор. Он добавил, что Байден "не испытывает симптомов (COVID-19) и продолжает чувствовать себя довольно хорошо". Однако, продолжил врач, в связи с положительным результатом теста на антиген, глава государства снова уходит на карантин.

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