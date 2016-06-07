​Результаты президентских выборов в Гаити отменены

Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Временный электоральный совет Гаити аннулировал результаты первого тура президентских выборов, которые прошли в октябре 2015 года, и назначил даты проведения новых выборов.

Как передает Report, об этом заявил председатель совета Леопольд Берланже.

"Совет принял решение вновь провести первый тур президентских выборов", — цитирует его агентство Франс Пресс.

По словам Берланже, повторное проведение первого тура намечено на 9 октября текущего года. В случае необходимости второй тур состоится 8 января 2017 года.

Первый тур выборов президента Гаити состоялся 26 октября, в них участвовали 54 кандидата. Во второй тур прошли Жовенель Моиз от партии "Тет Кале" (32,81%) и Жюд Селестан от оппозиционной Альтернативной лиги за прогресс и гаитянскую эмансипацию (25,27%). Президент Мишель Мартелли в выборах не участвовал. В тот день за различные нарушения были задержаны более 70 человек. В основном это агитаторы различных политических сил и те, кто пытался изгнать представителей партий с избирательных участков.