Резолюция конференции ООН по коррупции затронет возврат активов

Баку. 02 ноября. REPORT.AZ/ Страны-участницы Конвенции ООН против коррупции в субботу примут итоговую резолюцию, в которую войдут положения и предложения по итогам шестой сессии конференции, в частности, она может затронуть тему возвращения коррупционных активов, которую подняли РФ и Китай, сказал РИА Новости в понедельник руководитель комиссии президентского Совета по правам человека (СПЧ) по гражданскому участию в противодействии коррупции Кирилл Кабанов.

Шестая сессия конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 6 ноября. Мероприятие, в ходе которого обсуждаются вопросы противодействия коррупции, проводится раз в два года и собирает представителей 177 государств, присоединившихся к Конвенции ООН против коррупции.

"Предложений еще нет. Сама резолюция должна быть готова к пятнице, в субботу должна быть уже принята. Резолюция, которую примут страны — это декларация, которая будет связана с теми вопросами, которые (сейчас) обсуждаются. Основная тема — это борьба и возращение коррупционных активов. Это резолюция, на основании которой государства (участники конвенции) должны принимать конкретные правовые действия — (внести) изменения в законодательство свое или еще что-то. Именно поэтому Сергей Борисович (Иванов) говорил, что когда будет готовиться этот документ, нужно учитывать правовую специфику государств, чтобы все могли эту резолюцию у себя, грубо говоря, реализовать", — сказал РИА Новости Кабанов.

Он подчеркнул, что инициаторами включения в повестку дня вопроса о возвращении активов, попавших за границу незаконно, были Россия и Китай. Как отметил Кабанов, "необходимо учитывать специфику любого национального законодательства", поскольку, например, во многих европейских странах и США есть статья о "незаконном обогащении", но она не криминализирована.

Он добавил, что итоговый документ должен быть таким, чтобы его можно было бы использовать "унифицировано", информирует Report.