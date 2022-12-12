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Резников: После подмерзания грунта ВСУ пойдут в атаку

Резников: После подмерзания грунта ВСУ пойдут в атаку На фронте из-за погоды снизилась активность, но после подмерзания грунта ВСУ пойдут в атаку.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 00:56
Резников: После подмерзания грунта ВСУ пойдут в атаку

На фронте из-за погоды снизилась активность, но после подмерзания грунта ВСУ пойдут в атаку.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Полом Йонсоном.

"Я думаю, что это снижение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", - сказал он.

Резников отметил, что план Украины "очень простой - это освобождение всех временно оккупированных территорий Украины до состояния на 1991 год, когда были международно признаны границы Украины".

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