Резников: После подмерзания грунта ВСУ пойдут в атаку

На фронте из-за погоды снизилась активность, но после подмерзания грунта ВСУ пойдут в атаку.

На фронте из-за погоды снизилась активность, но после подмерзания грунта ВСУ пойдут в атаку.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Полом Йонсоном.

"Я думаю, что это снижение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", - сказал он.

Резников отметил, что план Украины "очень простой - это освобождение всех временно оккупированных территорий Украины до состояния на 1991 год, когда были международно признаны границы Украины".