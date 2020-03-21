​Резиденцию Трампа во Флориде частично закрыли

Загородная резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида частично закрыта из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Как передает Report, об этом 20 марта сообщила телекомпания СNN со ссылкой на данные электронной рассылки, поступающей обладателям пропуска на территорию комплекса.

По информации телекомпании, закрыты для посещения главное здание резиденции Трампа, спа-центр и спортивный зал. Продолжает работу частный пляжный комплекс. В то же время представитель компании президента США Trump Organization в ответ на запрос телекомпании не подтвердил напрямую приостановку работы комплекса.

"Разнообразные объекты временно закрыты в исполнение указов местных и федеральных властей и руководства штата, - указал он. - Мы с нетерпением ждем дня, когда пандемия завершится и наши заведения мирового класса вновь откроются".