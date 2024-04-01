Резиденцию премьера Ливии обстреляли из гранатометов

Резиденция главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамида Дбейбы была обстреляна из гранатомета.
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По его данным, неизвестные обстреляли здание с моря. Резиденция получила незначительные повреждени.
"В результате атаки никто не пострадал", — сообщил телеканал. Находился ли премьер Ливии в здании, неизвестно.
Сейчас в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое — поддерживаемое Организацией Объединенных Наций (ООН) и возглавляемое Дбейбой. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.