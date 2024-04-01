Резиденцию премьера Ливии обстреляли из гранатометов

Резиденция главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамида Дбейбы была обстреляна из гранатомета.

Резиденция главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамида Дбейбы была обстреляна из гранатомета.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, неизвестные обстреляли здание с моря. Резиденция получила незначительные повреждени.

"В результате атаки никто не пострадал", — сообщил телеканал. Находился ли премьер Ливии в здании, неизвестно.

Сейчас в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое — поддерживаемое Организацией Объединенных Наций (ООН) и возглавляемое Дбейбой. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.