Резиденцию Харрис в Вашингтоне обнесли заграждениями перед выборами

Секретная служба США в преддверии всеобщих выборов возвела заграждения вокруг резиденции вице-президента страны и кандидата от демократов Камалы Харрис, а также Белого дома и конференц-центра округа Палм-Бич (штат Флорида), расположенного неподалеку от по

Секретная служба США в преддверии всеобщих выборов возвела заграждения вокруг резиденции вице-президента страны и кандидата от демократов Камалы Харрис, а также Белого дома и конференц-центра округа Палм-Бич (штат Флорида), расположенного неподалеку от поместья республиканца Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Секретной службы.

"Секретная служба США тесно работает с партнерами на федеральном уровне, уровне штатов и местном уровне в Вашингтоне (округ Колумбия) и Палм-Бич (штат Флорида) с целью обеспечения повышенного уровня безопасности в день выборов", - сообщили в спецслужбе.

"Это усиление мер безопасности не стало ответом на ту или иную конкретную угрозу и является частью обширной подготовки к выборам во вторник", - подчеркнули в Секретной службе. Дополнительные заграждения возведены также вокруг Капитолия и здания Министерства финансов США в Вашингтоне.

Напомним, что очередные всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться Трамп и Харрис.