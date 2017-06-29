Резиденция президента Бразилии оцеплена полицией после попытки вторжения

© Vladtime.ru

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Неизвестные люди на автомобиле пытались в среду вечером прорваться во Дворец Алворада - официальную резиденцию президента Бразилии, расположенную в столице республики.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Globo, свидетели слышали выстрелы. В настоящее время здание оцеплено военной полицией.

Других подробностей инцидента пока не сообщается. Главы государства в момент нападения в здании не было - еще 2 марта стало известно, что Темер решил отказаться от проживания во Дворце Алворада. Тогда газета Globo сообщила, что президент Бразилии считает особняк "слишком большим" и "не похожим на домашний очаг".

Позднее в интервью местному журналу Veja политик объяснил отказ от резиденции ее "плохой энергией" и в шутку предположил, что там может обитать привидение.