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Резиденция Камалы Харрис попала в зону эвакуации из-за лесных пожаров

Резиденция Камалы Харрис попала в зону эвакуации из-за лесных пожаров Резиденция вице-президента США Камалы Харрис попала в зону эвакуации в связи с лесными пожарами, охватившими Лос-Анджелес.
Другие страны
8 января 2025 г. 09:43
Резиденция Камалы Харрис попала в зону эвакуации из-за лесных пожаров

Резиденция вице-президента США Камалы Харрис попала в зону эвакуации в связи с лесными пожарами, охватившими Лос-Анджелес.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

"Резиденция вице-президента Камалы Харрис в Лос-Анджелесе теперь находится в восточной части зоны эвакуации из-за пожара в Палисейдс", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что сама Харрис в данный момент находится в Вашингтоне.

Лесной пожар начался 7 января в Лос-Анджелесе в прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, расположенном между Санта-Моникой и Малибу. Площадь возгорания составила 1 182 гектара, уничтожены жилые дома, к тушению привлекли авиацию. Из-за пожара эвакуировали около 30 тыс. человек.

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