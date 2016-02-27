​Режим прекращения огня в Сирии официально вступил в силу

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Долгожданное перемирие между войсками правительства Сирии и отрядами вооруженной оппозиции официально вступило в силу в полночь с пятницы на субботу по дамасскому времени (02:00 по Баку), передает Report.

Шансы на установление режима прекращения огня появились после того, как в понедельник лидеры РФ и США выступили с совместным заявлением о прекращении боевых действий в САР. Согласно заявлению, которое уже получило одобрение Дамаска, ряда оппозиционных формирований и части стран Международной группы поддержки Сирии (МГПС), перемирие не будет распространяться на ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусру", а также другие группировки, признанные СБ ООН террористическими.