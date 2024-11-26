Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу 27 ноября

Объявление о соглашении между Израилем и движением "Хезболлах" может вступит в силу утром 27 ноября.

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем может вступить в силу в ночь на 27 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Al Arabiya , такую надежду выразил ранее и.о. главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб.

Телеканал Al Jadeed со своей стороны передавал, что объявление о прекращении огня может быть сделано 27 ноября премьер-министром Ливана Наджибом Микати. Сам глава правительства отказался подтвердить эту информацию, отметив, что предпочитает воздерживаться от комментариев пока идут переговоры.

Отметим, что Ливан и Израиль обсуждают при посредничестве США проект соглашения о прекращении огня, предусматривающий 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные будут выведены из Южного Ливана, а в пограничных районах развернута ливанская армия. Что касается "Хезболлах", то она должна будет переместить свои формирования и тяжелые вооружения к северу от реки Литани на 30 км от границы.