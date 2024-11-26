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Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу 27 ноября

Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу 27 ноября Объявление о соглашении между Израилем и движением "Хезболлах" может вступит в силу утром 27 ноября.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 19:18
Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу 27 ноября

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем может вступить в силу в ночь на 27 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Al Arabiya, такую надежду выразил ранее и.о. главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб.

Телеканал Al Jadeed со своей стороны передавал, что объявление о прекращении огня может быть сделано 27 ноября премьер-министром Ливана Наджибом Микати. Сам глава правительства отказался подтвердить эту информацию, отметив, что предпочитает воздерживаться от комментариев пока идут переговоры.

Отметим, что Ливан и Израиль обсуждают при посредничестве США проект соглашения о прекращении огня, предусматривающий 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные будут выведены из Южного Ливана, а в пограничных районах развернута ливанская армия. Что касается "Хезболлах", то она должна будет переместить свои формирования и тяжелые вооружения к северу от реки Литани на 30 км от границы.

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