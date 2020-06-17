​Режим повышенной готовности введен на границе Индии и Китая

Армия Индии объявила режим повышенной готовности на границе с КНР на фоне роста напряженности.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в индийских вооруженных силах.

В индийском районе Ладакх на границе с Китаем также запрещено военнослужащим уходить в увольнение.

15 июня в районе долины Галван в Ладакхе между китайскими и индийскими военными произошел инцидент.

По версии китайских военных, индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, намеренно нанеся провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, в результате которого есть раненые и убитые. Индийская сторона заявила, что столкновение произошло из-за попытки КНР в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.