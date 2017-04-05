Режим ЧС ввели в Забайкалье из-за лесных пожаров

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в лесах Забайкальского края распоряжением губернатора Натальи Ждановой в границах Забайкалья.

Как передает Report, об этом сообщили в среду в пресс-службе Минприроды региона.

По данным властей, на утро среды в Забайкалье действуют два лесных пожара в Могочинском и Кыринском районах вблизи населенных пунктов Могоча и Мордой на общей площади 695 га.

"Кроме того, пять лесных пожаров в Акшинском, Кыринском, Сретенском и Улетовском районах близ населенных пунктов Убур-Тохтор, Тохтор, Мангут, Мироново и Горный локализованы на общей площади 451 га, площадь покрытая лесом - 406 га. Угрозы населенным пунктам нет", - уточнили в министерстве.

На борьбе со стихией в Забайкалье сейчас задействованы 119 человек, в том числе 28 парашютистов-десантников, а также около 30 единиц техники.

Накануне пожарным удалось справиться с огнем на площади порядка 7,8 тыс. гектаров. Были потушены 26 пожаров в 12 районах края, в работах были задействованы около 450 человек.