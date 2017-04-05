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    Режим ЧС ввели в Забайкалье из-за лесных пожаров

    В двух районах региона действуют два пожара на общей площади 695 га

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в лесах Забайкальского края распоряжением губернатора Натальи Ждановой в границах Забайкалья.

    Как передает Report, об этом сообщили в среду в пресс-службе Минприроды региона.

    По данным властей, на утро среды в Забайкалье действуют два лесных пожара в Могочинском и Кыринском районах вблизи населенных пунктов Могоча и Мордой на общей площади 695 га.

    "Кроме того, пять лесных пожаров в Акшинском, Кыринском, Сретенском и Улетовском районах близ населенных пунктов Убур-Тохтор, Тохтор, Мангут, Мироново и Горный локализованы на общей площади 451 га, площадь покрытая лесом - 406 га. Угрозы населенным пунктам нет", - уточнили в министерстве.

    На борьбе со стихией в Забайкалье сейчас задействованы 119 человек, в том числе 28 парашютистов-десантников, а также около 30 единиц техники.

    Накануне пожарным удалось справиться с огнем на площади порядка 7,8 тыс. гектаров. Были потушены 26 пожаров в 12 районах края, в работах были задействованы около 450 человек.

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