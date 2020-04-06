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Режим ЧС введут в семи префектурах Японии

Режим ЧС введут в семи префектурах Японии

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© Reuters

Локальный режим чрезвычайной ситуации будет введен в семи префектурах Японии сроком на один месяц. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что соответствующее решение было принято правительством страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ. О введении локального режима ЧС, как ожидается, будет объявлено 7 апреля, а сам он вступит в силу 8 апреля. 

По данным японского общественного телевидения, режим ЧС будет введен в Токио, соседних с ним префектурах Канагва, Тиба, Сайтама, а также префектурах Осака, Хёго и Фукуока.

Действующее законодательство в Японии, однако, даже в условиях режима чрезвычайной ситуации не позволит вводить тотальный карантин, блокировать населенные пункты и транспортные линии, а также принудительно прекращать деятельность большинства частных компаний. Объявление локального режима ЧС наделит губернаторов соответствующих районов правом давать местному населению настоятельные рекомендации без крайней нужды не покидать жилища. 

За минувшие сутки в Японии было выявлено свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом, из них 143 - в Токио. Умерли в общей сложности 104 человека, из них 10 - за предыдущие сутки. Свыше 70 человек остаются в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

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