Режим ЧС объявлен из-за пожара на горе Броккен в Германии

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен из-за крупного пожара на высочайшей горе Гарца Броккен в Германии (федеральная земля Саксония-Анхальт), в районе проводится эвакуация туристов и постояльцев отелей.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен из-за крупного пожара на высочайшей горе Гарца Броккен в Германии (федеральная земля Саксония-Анхальт), в районе проводится эвакуация туристов и постояльцев отелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Bild.

Пожар вспыхнул в субботу, взять его под контроль пока не удается. Сейчас пламенем объята территория площадью 62 га. В этой связи глава администрации округа Томас Бальцеровски принял решение объявить режим ЧС.

В тушении участвуют 300 пожарных, район ЧС оцеплен полицейскими. Кроме того, создана зона, запретная для полетов гражданской авиации, радиусом 40 км.

Броккен является излюбленным местом посещения туристов. Сейчас их эвакуируют с горы на автобусах.